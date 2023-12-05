آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
وفد القضاء العراقي يجتمع مع نظيره الإيراني تحت علم الأخير
الأعرجي:العلاقات العراقية الإيرانية بمستوى “وحدة البلدين”
الملا يرفع دعوى قضائية ضد محمد الحلبوسي بتهمة القتل
نائب يرد على باقري:العراق ليس بحاجة إلى قواتكم
مصدر حكومي كردي:البارزاني يمنح (52) مليون ديناراً إلى نواب البرلمان المنحل رغم الأزمة المالية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم ..سعر صرف الدولار=158750 ديناراً
وزارة التجارة:احتياطي العراق من القمح كافية
أكثر من (4)مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي
وزارة الكهرباء:تركمانستان ستجهز العراق (25)مليون متر مكعب من الغاز وفقا للاتفاق المبرم معها
وزارة التخطيط:عدد سكان العراق سيصل إلى( 48 )مليون نسمة بحلول العام 2028
-
- رياضية
- تحقيقات
المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
المالكي:من يريد الإصلاح عليه المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات!
أكثر من (4)مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي
الزراعة النيابية تشجع على الاستثمار الزراعي في إيران بدلاً من العراق
نائب سابق:(650) ألف موظف فضائي في دوائر الدولة العراقية
رشيد يحمل قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة مسؤولية الجفاف في العراق وليست تركيا وإيران المساهمتان في ذلك
-
- اذاعة INN