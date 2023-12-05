وفد القضاء العراقي يجتمع مع نظيره الإيراني تحت علم الأخير

وفد القضاء العراقي يجتمع مع نظيره الإيراني تحت علم الأخير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، مشاركة العراق في الاجتماع الثاني للجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب.وذكر إعلام القضاء في بيان “، أن “وفداً قضائيا برئاسة رئيس هيئة الاشراف القضائي وصل مساء أمس الاثنين الى العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة ببرنامج عمل التعاون القانوني والقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب”. وأضاف ان “الوفد ضم كلاً من المشرف القضائي القاضي رزاق كاطع رسن والمشرف القضائي القاضي عادل خضير عباس والمدعي العام في رئاسة الادعاء العام السيد لطيف حسين”.وأشار الى ان “هذا الاجتماع هو من نتاج مذكرة التفاهم للتعاون القانوني والقضائي المبرم بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

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