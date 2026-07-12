وفد حكومي هو الأوسع.. الزيدي يتوجه إلى واشنطن برفقة قيادات سياسية واقتصادية لبحث ملفات استراتيجية

يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، غداً الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم وزراء ومسؤولين سياسيين واقتصاديين، في زيارة تحمل ملفات متعددة تتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الأمنـي والاقتصادي والاستثماري بين بغداد وواشنطن.

ويضم الوفد المرافق للزيدي خمسة وزراء، إلى جانب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية، وعدد من النواب والمستشارين وكبار المسؤولين، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية مع الإدارة الأميركية والجهات الاقتصادية المختصة.

ويشارك في الوفد كل من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير المالية فالح الساري، ووزير النفط باسم محمد خضير، ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب، ووزير التجارة مصطفى نزار جمعة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي نزار ناصر.

كما يضم الوفد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء يوسف خلف يوسف، إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاعات المالية والطاقة والدفاع والاتصالات.

وتشمل قائمة الوفد شخصيات سياسية ودبلوماسية وإعلامية، من بينهم مستشارو رئيس الوزراء في العلاقات الخارجية والسياسة والإعلام، ومسؤولون في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وشبكة الإعلام العراقي، بما يعكس اتساع نطاق الملفات المطروحة خلال الزيارة.

ومن المقرر أن يبحث الوفد العراقي في واشنطن آفاق تعزيز الشراكة بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والأمن، فضلاً عن مناقشة مشاريع واتفاقات تهدف إلى دعم مسار التنمية وتعزيز المصالح المشتركة.