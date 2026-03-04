ولائي: الاعتداء على إيران الحبيبة لن “نسمح” به

ولائي: الاعتداء على إيران الحبيبة لن “نسمح” به
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو ائتلاف النصر،الولائي عقيل الرديني، اليوم الأربعاء، بشدة استغلال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للأجواء العراقية في تنفيذ اعتداءات ضد إيران الحبيبة ، واصفاً هذا الفعل بـ”الانتهاك السافر” الذي يضع العراق في دائرة الخطر.​وقال الرديني في تصريح صحفي، إن “تمادي الاحتلال الصهيوني وبغطاء أمريكي في استخدام سماء العراق كمنطلق لعملياتهم العسكرية يمثل ضربة قاصمة لسيادة البلاد وتجاوزاً على كرامة الدولة”.​وأوضح أن “صمت المجتمع الدولي أو الركون للتبريرات لن يحمي العراق”، مشدداً على أن “أمن واستقرار البلاد مرتبط بمدى قدرة الدولة على منع أي طرف خارجي من استخدام جغرافيتها للاعتداء على دول الجوار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *