ولائي: الاعتداء على إيران الحبيبة لن “نسمح” به

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
إلغاء ازدواج الرواتب وامتيازات كبار المسؤولين توفر (3.4) مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصادر حشدوية:زعماء الفصائل أبلغوا السوداني وزعماء الإطار بمواصلة الحرب ضد أمريكا وإسرائيل
الإطار الإيراني يدعو أحباء خامنئي للطم على روحه في جامع الأبرار وسط بغداد ولمدة ثلاثة أيام
رايتس ووتش: قانون الأحوال الشخصية الجعفري جريمة إنسانية بحق المرأة والأسرة والطفل
مصدر إطاري: المالكي أبلغ زعماء الإطار “عسى ما يحترق العراق لن انسحب من الترشيح”
وزارة النقل العائدة لمنظمة بدر الإيرانية..إغلاق مطار بغداد نتيجة “خلل فني”
-
- اذاعة INN