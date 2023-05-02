ولايتي ومسرور يبحثان التطورات السياسية في العراق

ولايتي ومسرور يبحثان التطورات السياسية في العراق
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان محسن ولايتي في بيان،اليوم الثلاثاء، أن الأخير التقى برئيس حكومة الإقليم لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية.وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز وإدامة التواصل والتنسيق والحوارات بين حكومتي المركز والاقليم، وبما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب و تقديم افضل الخدمات إليه، فضلاً عن معالجة المشاكل العالقة فيما وفقاً للدستور والأطر القانونية.كما بحثا عدداً من التشريعات المهمة بينها الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث.

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