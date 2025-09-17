ويلسون:تصنيف(5) فصائل حشدوية منظمات إرهابية أجنبية

ويلسون:تصنيف(5) فصائل حشدوية منظمات إرهابية أجنبية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب ويلسون في منشور له على منصة “إكس”، عن شكره للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومدير مكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض سيباستيان غوركا، إزاء “إعلان نيتهم ​​تصنيف ميليشيات (حركة النجباء)، و(كتائب سيد الشهداء)، (حركة أنصار الله الأوفياء)، و(كتائب الإمام علي) كمنظمات إرهابية أجنبية، وذلك كما طلبت في رسالتي التي أرسلتها في وقت سابق من هذا العام وفي قانون تحرير العراق من نفوذ إيران”.وقال إن “هذا الإجراء من شأنه أن يمنح المدعين العامين الامريكيين القدرة على تجفيف الأموال التي تستخدمها هذه الجماعات الإرهابية”، حاثاً الإدارة الامريكية على تصنيف منظمة بدر “كأكبر منظمة إرهابية” مدعومة من إيران في العراق.ويعرف ويلسون بمواقفه المعارضة لإيران، وسبق ان دعا، الى “جعل العراق عظيما مجددا”، وإلى وقف سيطرة إيران عليه، بعد دعواته السابقة الى وقف التمويل للعراق.وكان النائب الأمريكي، جو ويلسون، قد نشر قبل اسابيع على صفحته في موقع إكس: “يشرفني أن أتقدم بهذه الرسالة مع عشرة أعضاء آخرين من الكونغرس إلى وزير الخارجية مطالبين بتصنيف بدر كمنظمة إرهابية إلى جانب جميع الميليشيات الإيرانية الأخرى في العراق”، خاتماً تغريدته بالقول “ترامب سوف يصلح الأمر!”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *