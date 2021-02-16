يارالله يجتمع مع القيادات الأمنية في سنجار

يارالله يجتمع مع القيادات الأمنية في سنجار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الامير يارالله، الثلاثاء، إلى قضاء سنجار بمحافظة نينوى للإطلاع على الأوضاع الأمنية في القضاء.وقال المصدر ، إن “يارالله وصل على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وبدأ بعقد اجتماعا مغلقا مع القيادات الأمنية والمسؤولين في سنجار”.وأضاف أن “رئيس أركان الجيش سيجري جولة استطلاعية في مناطق جبل سنجار والحاتمية وغرب نينوى، والحدود العراقية السورية، لاستطلاع الأوضاع وتطمين المواطنين، عما يجري من أحداث وتطورات أمنية”.وكان الحشد الشعبي قد أرسل تعزيزات أمنية إلى قضاء سنجار، وذلك بعد التهديدات التركية الأخيرة بإجتياح القضاء.

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