يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق بمناسة “اللطم والتطبير الحسيني”

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعطل الدوام الرسمي في عموم العراق، يوم الخميس المقبل، تزامنًا مع الأول من شهر محرم بداية عاشوراء الحسين، وحلول رأس السنة الهجرية.

ووجّهت دائرة شؤون مجلس الوزراء، واللجان في الأمانة العامة، بحسب بيان ، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بـ”اتخاذ ما يلزم والعمل بموجب هذا التوجيه”.