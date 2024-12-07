يونامي:العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً

يونامي:العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أمس الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، ان “العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً”.وقال الحسان في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي: “العراق بلد الحضارات قادر على تجاوز الأزمات نحو مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً”.وأضاف، ان “العراق نجح بإجراء التعداد السكاني العملية المهمة وحظيت بمتابعة ذلك مع رئيس الوزراء”.وأكد، ان “الحكومة العراقية نجحت في إبعاد العراق عن الصراع”.وأشار الحسان الى، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عمل على الاستثمار بمشاريع متعددة في العراق لتطوير الجسور والمدارس وشبكات النقل”.

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