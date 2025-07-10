يونامي تؤكد على أهمية الحوار بين بغداد وأربيل

يونامي تؤكد على أهمية الحوار بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، مع ممثل الأمم المتحدة محمد الحسّان، الانتخابات وعلاقة بغداد وأربيل.وذكر بيان للخارجية، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل اليوم الخميس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، محمد الحسّان”. مبينًا أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، والدور المهم الذي تضطلع به بعثة يونامي”. وأضاف البيان أن “الجانبان ناقشا تطورات الوضع السياسي في البلاد، لا سيما ما يتعلق بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والتحديات التي قد تواجه العملية الانتخابية، وسبل تذليلها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين”.وأشار البيان إلى أن “اللقاء تناول أيضا العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، حيث جدد الوزير التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويخدم مصالح جميع المواطنين”.

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