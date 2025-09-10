يونامي تبحث الاجراءات القضائية للانتخابات العراقية المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، امس الثلاثاء، مع ممثل الأمم المتحدة محمد الحسان، الإجراءات القضائية الخاصة بالانتخابات.وذكر مجلس القضاء في بيان ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان”. وأضاف أن “القاضي زيدان بحث معه الإجراءات القضائية الخاصة بالاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة”.

