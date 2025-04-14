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مصدر حكومي: تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق عراقية خلافا للعقوبات الأمريكية
يونامي تجدد تأكيدها لدعم العراق
المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
موقع غازي متخصص:استهلاك العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 19 مليار م3 خلال العام الحالي
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مصدر حكومي: تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق عراقية خلافا للعقوبات الأمريكية
المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
موقع غازي متخصص:استهلاك العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 19 مليار م3 خلال العام الحالي
البنك الدولي يعلن دعمه لمشاريع النقل والطاقة والقطاع الخاص في العراق
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- رياضية
ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز
اللاعب (باسم عباس) يدعو إلى تشكيل منتخب عراقي جديد لكرة القدم
اليوم..(3) مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..لقاء الزوراء والصقور ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
يوم 15/4 المقبل موعد تتويج الأول في بطولة الخليج للأندية لكرة القدم في دهوك
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
مصدر حكومي: السوداني سيزور عُمان لمنع الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لإيران
بأمر إيراني ..وزير الصحة يوجه بإرسال (36) طناً من المساعدات الطبيةإلى حزب الله اللبناني
الحرس الثوري يعترف بتزويد ميليشيا الحشد الشعبي بالصواريخ لضرب القواعد الامريكية وإسرائيل
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