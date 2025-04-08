يونامي لحكومة السوداني :كفى انتهاكا لحقوق الإنسان العراقي

يونامي لحكومة السوداني :كفى انتهاكا لحقوق الإنسان العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت بعثة الامم المتحدة ” يونامي” في بيان اليوم، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية  المغدور بشير خالد قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي في 7 نيسان/أبريل، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولا ثم في مركز احتجاز.وأضاف البيان “إذ أخذت البعثة علما بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، فإنها لتؤكد على أهمية أن يكون تحقيقا نزيها وشفافا ومستقلا يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *