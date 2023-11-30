يونامي:(400)مليون دولار سنوياً خسارة العراق من نفوق الثروة السمكية

يونامي:(400)مليون دولار سنوياً خسارة العراق من نفوق الثروة السمكية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، بخسارة نحو 400 مليون دولار سنوياً من جراء نفوق الثروة السمكية.وذكرت يونامي في منشور بحسابها على فيسبوك، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية أن “خسائر العراق من الثروة السمكية تقدر بنحو 400 مليون دولار سنوياً”، مشيرةً الى أن “الوقت حان لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن المناخ”.وفي تموز حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن منطقة الأهوار التاريخية في جنوب العراق تشهد “أشدّ موجة حرارة منذ 40 عاماً”، متحدثةً كذلك عن تراجع شديد لمنسوب المياه.

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