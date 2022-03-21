(12) مليون أوكراني نزحوا من مدنهم المدمرة

(12) مليون أوكراني نزحوا من مدنهم المدمرة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، إن 12 مليون أوكراني نزحوا من مدنهم “التي دمرتها المدفعية الروسية”.وفي السياق، أشارت الحكومة الأوكرانية، إلى “الاتفاق على فتح 8 ممرات إنسانية اليوم من مدن عدة باستثناء مدينة ماريوبول”.وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، أمس الأحد، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في تشريد 10 مليون شخص. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *