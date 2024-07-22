(128824) بين شهيداً وجريح في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

(128824) بين شهيداً وجريح في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الإثنين أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة  التي دخلت شهرها العاشر، ارتفعت إلى 39006 شهيداً .وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات “23 شهيدًا … خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة” حتى صباح اليوم الإثنين. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى “بلغ 89818 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي “.

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