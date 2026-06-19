1650 للدولار؟.. شبح خفض الدينار يطرق أبواب العراقيين

تتداول أوساط سياسية واقتصادية معلومات غير مؤكدة رسمياً حتى الآن، تتحدث عن توجه حكومي محتمل لإعادة النظر بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، مع ترجيحات بوصول سعر الصرف إلى 1650 ديناراً للدولار الواحد، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق في الشارع العراقي وبين الأوساط الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن أي خفض جديد لقيمة الدينار ستكون له تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والشرائح الأكثر هشاشة، إذ تعتمد الأسواق العراقية بشكل كبير على السلع المستوردة التي تتأثر أسعارها فوراً بأي تغير في سعر الصرف.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن انعكاسات القرار – في حال اعتماده – لن تقتصر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية فقط، بل ستشمل مختلف القطاعات المرتبطة بالاستيراد، من المواد الإنشائية والأدوية إلى الأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية اليومية، ما قد يفتح الباب أمام موجة تضخم جديدة تضغط على موازنات الأسر العراقية.

وتحذر أوساط اقتصادية من أن معالجة الاختلالات المالية أو سد العجز في الإيرادات عبر تعديل سعر الصرف قد يحقق مكاسب مالية للخزينة العامة على المدى القصير، لكنه في المقابل يفرض أعباءً إضافية على المواطنين الذين يواجهون أصلاً تحديات معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع فرص العمل.

وفي بلد يُعد من كبار المنتجين للنفط في المنطقة، يتساءل كثيرون عن جدوى اللجوء إلى خيارات تمس القوة الشرائية للمواطنين، بدلاً من البحث عن حلول هيكلية تتعلق بتنويع مصادر الإيرادات ومكافحة الهدر والفساد وتعظيم الموارد غير النفطية.

وبينما لم تصدر أي جهة رسمية تأكيداً أو نفياً لهذه الأنباء حتى الآن، يبقى الشارع العراقي مترقباً لأي إعلان اقتصادي قد يحمل انعكاسات مباشرة على حياته اليومية، في وقت تشهد فيه الأسواق حساسية عالية تجاه أي حديث يتعلق بسعر الدولار أو قيمة الدينار.

وفي حال المضي بمثل هذا التوجه، فإن التحدي الأكبر لن يكون في الأرقام المعلنة، بل في قدرة الحكومة على حماية الفئات الفقيرة والمتوسطة من الآثار المعيشية المحتملة، وضمان عدم تحول الإصلاحات المالية إلى عبء جديد يُضاف إلى قائمة الأزمات التي يواجهها المواطن.