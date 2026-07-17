18 اتفاقية وزخم نفطي.. الزيدي يواصل حصد الشراكات في واشنطن

واصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي حراكه الاقتصادي في واشنطن، بدعوة شركة “شيفرون” الأميركية إلى توسيع استثماراتها في العراق، وتسريع تنفيذ مشاريعها، دعماً لخطة حكومية تستهدف رفع إنتاج النفط، وتعزيز قدرات التكرير، وتنويع منافذ تصدير الطاقة.

وخلال اجتماع عقده في مقر الشركة مع رئيسها مارك نيلسون وأعضاء مجلس إدارتها، بحضور عدد من كبار المسؤولين العراقيين، أكد الزيدي أن الحكومة ماضية في توفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريع استراتيجية في قطاع النفط والغاز، بما يشمل إنشاء مجمعات للتكرير والصناعات البتروكيمياوية، وتطوير إنتاج الغاز، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى العراق.

وشدد رئيس الوزراء على أن بغداد تعمل على بناء بيئة استثمارية أكثر جذباً للشركات العالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية.

من جانبه، أعرب رئيس شركة شيفرون، مارك نيلسون، عن رغبة الشركة في توسيع استثماراتها داخل العراق، ولاسيما في الحقول الجنوبية، إلى جانب مشاريع مد أنابيب التصدير إلى الموانئ الإقليمية، وإنشاء منشآت خزن النفط، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ.

وتأتي هذه المباحثات ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الزيدي إلى الولايات المتحدة، والتي تشهد زخماً اقتصادياً واسعاً، وسط استعداد العراق لتوقيع أكثر من 18 اتفاقية مع الجانب الأميركي في مجالات الطاقة، والاستثمار، والاقتصاد، والصناعة، والتعليم، والصحة، والتسليح، في خطوة تستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن.