30 مليار دولار على طاولة واشنطن.. الزيدي يتحرك لاستعادة أموال العراق

كشف مصدر، أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيحمل إلى واشنطن الشهر المقبل حزمة ملفات استراتيجية، يتصدرها بحث إطلاق إحدى الكفالات المالية العراقية المحجوزة لدى الولايات المتحدة، والبالغة نحو 30 مليار دولار، إلى جانب ملفات اقتصادية واستثمارية وأمنية من شأنها إعادة رسم مسار العلاقات بين البلدين.

وقال المصدر إن الزيارة المرتقبة ستسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين بغداد وواشنطن بصورة أكثر وضوحاً وشمولاً، مع التركيز على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق مصالح الطرفين.

وأضاف أن من أبرز أهداف الزيارة السعي لإطلاق إحدى الكفالات المالية العراقية المحجوزة، والتي تُقدّر بنحو 30 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المبلغ قادر على تغطية النفقات الحكومية، بما فيها الرواتب والمخصصات، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأوضح أن هذا الملف يأتي أيضاً ضمن تحركات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، عبر تعزيز صادرات النفط من خلال المنافذ البديلة في دول الجوار، وتفعيل خطوط نقل جديدة تسهم في زيادة الإيرادات المالية.

وبيّن المصدر أن العراق يمتلك أصولاً وكفالات مالية متعددة، بعضها مجمد وآخر محجوز، فيما تواصل الحكومة جهودها لاستعادة هذه الأموال بهدف تعزيز الاحتياطي المالي والخزين الاستراتيجي للدولة.

وأشار إلى أن مباحثات الزيدي في واشنطن ستشمل كذلك ملفات أمنية واقتصادية، أبرزها الاتفاقية الأمنية، ومستقبل الوجود العسكري الأميركي، وتوسيع الشراكة الاستثمارية، إضافة إلى مقترح إنشاء صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة لتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، توم براك، قد نقل إلى رئيس الوزراء علي الزيدي دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض في منتصف تموز/يوليو المقبل، فيما أعلن الزيدي أن الوفد العراقي سيضم رجال أعمال بهدف توسيع فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين.