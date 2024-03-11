(370.2) مليون دولار إيرادات العراق من بيع النفط لأمريكا خلال شهر كانون الثاني 2024

(370.2) مليون دولار إيرادات العراق من بيع النفط لأمريكا خلال شهر كانون الثاني 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغ حجم واردات أمريكا من النفط من 4 دول عربية -السعودية والعراق والكويت وليبيا- قرابة 15.4 مليون برميل خلال يناير/كانون الثاني 2024، ما يمثل 7.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الشهر.احتلت السعودية المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العربي للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم صادراتها قرابة 9.03 ملايين برميل خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، بقيمة إجمالية بلغت 743.5 مليون دولار.وجاء العراق في المركز الثاني بحجم صادرات للولايات المتحدة بلغ 4.89 ملايين برميل، بقيمة إجمالية بلغت 370.2 مليون دولار خلال الشهر الأول من عام 2024.بينما حلت الكويت في المركز الثالث بالقائمة من حيث حجم الصادرات البالغ 0.77 مليون برميل، ما تعادل قيمته 58.9 مليون دولار.أما ليبيا فقد حلت بالمركز الرابع من حيث حجم الصادرات البالغ 0.7 مليون برميل، لكنها تفوقت على الكويت في الترتيب من حيث القيمة (66.5 مليون دولار) خلال يناير/كانون الثاني 2024، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.

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