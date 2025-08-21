(38.2) مليار دولار حجم الصادرات الصينية للعراق خلال 2024

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة S&P Global أنّ العراق حلّ ضمن قائمة أهم 20 شريكاً تجارياً للصين خلال عام 2024، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 54.2 مليار دولار.ووفقاً لبيانات التقرير ، فقد بلغت صادرات الصين إلى العراق حوالي 38.2 مليار دولار، فيما سجّلت وارداتها من العراق نحو 16 مليار دولار، ما يجعل الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين للبلاد.وبيّن التقرير أنّ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يشكل ما نسبته 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهو ما يعكس اعتماداً متزايداً على الصين كسوق ومورّد للسلع والخدمات.ويأتي العراق في القائمة إلى جانب دول بارزة مثل: السعودية، والإمارات، والبرازيل، ما يعزز مكانته في شبكة التجارة العالمية للصين.