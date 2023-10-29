(553)مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال (7) أشهر عبر منفذ واحد

(553)مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال (7) أشهر عبر منفذ واحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة جمارك منفذ “برويزخان” في غرب إيران يقابله منفذ المنذرية في ديالى، اليوم الأحد، أن التجارة الخارجية عبر المنفذ الحدودي مع العراق سجلت رقماً غير مسبوق خلال السبعة أشهر الماضية.وقال مدير المنفذ قاسم مطلبي في تصريح لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية، إن “حجم التجارة الخارجية عبر منفذ برويزخان بلغ 3.637 مليون طن، شملت الصادرات والواردات والترانزيت المتبادل، بإيرادات بلغت 3.072 مليار دولار”.وبين أن “الصادرات الإيرانية عبر المنفذ خلال فترة 21 آذار/ مارس الماضي حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 سجلت 553 مليون دولار بنمو سعري 18% عن الفترة المناظرة السابقة خلال عام 2022”.وأضاف أن “حجم السلع المصدرة للعراق بلغت 1.534 مليون طن بنمو 23% على أساس سنوي”.وأوضح مطلبي أن “المواد الإنشائية والمنتجات البلاستيكية والفواكه والخضراوات والألبان والمعجنات والمنتجات الفلزية شكلت أهم السلع المصدرة للعراق عبر منفذ برويزخان، الذي يعد معبراً استراتيجيا هاماً يشهد يومياً مرور أكثر من 2000 شاحنة وصهريج لشحن وتفريغ البضائع عبره”.

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