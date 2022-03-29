(7) دول أوروبية تمنع مواطنيها من القتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية

(7) دول أوروبية تمنع مواطنيها من القتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت سبع دول في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، الثلاثاء، مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل بهذه الدول.وجاء في بيان بعد اجتماع لمجموعة “فاندوم”، نشرته وزارة العدل البلجيكية، أن وزراء الدول السبع “أثبطوا بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام” إلى صفوف المقاتلين المتطوعين.وتضم مجموعة “فاندوم” وزراء عدل فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا.وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أواخر فبراير تشكيل “فيلق دولي” لدعم جيش أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.وفي مطلع مارس، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن حوالى 20 ألف مقاتل هم بشكل أساسي من دول أوروبية، تطوعوا للمشاركة في القتال ضد روسيا.من جانبه، صرح وزير الداخلية الفرنسي، غيرالد دارمانان، إثر اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل “بالطبع نثبط عزيمة الأشخاص على التوجه إلى ساحة الحرب”.وكشف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن “أوكرانيا استقطبت أكثر من 20 ألف شخص أجنبي من 52 دولة، للمساعدة على القتال ضد روسيا”.

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