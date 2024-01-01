(80) مليون برميل نفط الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال (8) أشهر

(80) مليون برميل نفط الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال (8) أشهر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن صادرات العراقي من النفط الخام ومنتجاته إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 80 مليون برميل خلال ثمانية أشهر من العام 2023.وقالت الإدارة في جدول، إن العراق صدّر من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا منذ شهر مارس/ آذار، ولغاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 79.346 مليون برميل.وأضافت أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر تشرين الأول بلغت 9.116 مليون برميل منخفضة بـ727 ألف برميل عما سجلته في شهر أيلول/ سبتمبر الذي بلغت فيه 9.843 ملايين برميل.يذكر ان الحكومة الإطارية سبقت وان رفعت شعار استخدام النفط لدعم غزة وبالرقم أعلاه يؤكد انها حكومة كاذبة تسير وفق مبدأ التقية الإيراني الصفوي.

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