ائتلاف المالكي:المسؤولين الفاشلين من أحزاب بدر والدعوة والتيار الصدري غير مشمولين بالتغيير

ائتلاف المالكي:المسؤولين الفاشلين من أحزاب بدر والدعوة والتيار الصدري غير مشمولين بالتغيير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، الثلاثاء، أن السوداني قد وجه من قبل زعماء الإطار بعدم تغيير المسؤولين الفاشلين والفاسدين من المنتسبين إلى التيار الصدري وحزب الدعوة وبدر، وقال راضي في حديث صحفي ، إن “التغيير سيشمل المسؤولين من باقي الأحزاب ، وأكد راضي أن المسؤول الفاشل من الأحزاب ” المجاهدة” التي كانت في إيران وقاتلت العراق في حرب الثماني سنوات هي مقدسة ولا يجوز التقرب منها حتى وأن كانت فاسدة وفاشلة.

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