الأعرجي:تعزيز التعاون مع أمريكا من أولويات عمل الحكومة الإطارية

الأعرجي:تعزيز التعاون مع أمريكا من أولويات عمل الحكومة الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، للسفيرة الأمريكية في بغداد الينا رومانوسكي، امس الأحد، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ماضية بتنفيذ فقرات برنامجها الحكومي، مبيناً أن مساراته وفقراته تحظى بدعم سياسي من مختلف القوى العراقية.وقال مكتب الأعرجي في بيان ، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه أمس الأحد، السفيرة الأمريكية في بغداد، الينا رومانوسكي”.وأضاف، أن “الأعرجي بحث مع السفيرة الأمريكية، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكذلك استمرار التعاون بين البلدين، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.وتابع أنه “جرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأخيرة إلى واشنطن”.وأشار الأعرجي إلى أن “حكومة السوداني ماضية بتنفيذ فقرات برنامجها الحكومي وأن مساراته وفقراته تحظى بدعم سياسي من مختلف القوى السياسية العراقية، للنهوض بالبلد وتحقيق تطلعات الشعب”.

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