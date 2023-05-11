الإطاري وزير الكهرباء يهدي”درعا ذهبيا” لوزير النفط الإيراني “تثمينا لسرقة إيران ثروات العراق”!

الإطاري وزير الكهرباء يهدي”درعا ذهبيا” لوزير النفط الإيراني “تثمينا لسرقة إيران ثروات العراق”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف وزير الكهرباء العراقي الإطاري زياد علي فاضل خلال لقائه وزير النفط الإيراني، مساء أمس الأربعاء، مفاوضات الجانبين بأنها “مثمرة”، مؤكدا سعيه لتحقيق شراكات تعاون لتطوير قطاع الطاقة.جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء  وزير النفط الإيراني جواد أوجي في مقر الوزارة ببغداد، وفق بيان صدر عن الوزارة .وبحسب البيان، فقد تباحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وآلية توطيد العلاقات وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين خصوصاً في مجال الكهرباء، حيث أوضح وزير الكهرباء العراقي عن إهتمامه العالي بهذا الزيارة!!، وأشار إلى أن لها دلالات كبيرة من حيث أن هناك آفاق عمل منفتحة مع الجمهورية الإسلامية وشركاتها الرصينة العاملة بالعراق.كما جرى خلال اللقاء بحث آلية تجهيز الغاز لصالح محطات الانتاج واستقرار تصديره بالكميات التي تواكب ذروة الأحمال الصيفية وتشغيل المحطات، من جانبه أعرب وزير النفط الايراني عن سعادته بهذا اللقاء واصفاً ان الجمهورية الاسلامية تساند وتعمل على تحقيق استراتيجيات مهمة مع العراق، وسنكون مستعدين لتزويدكم بالغاز الكافي خلال الصيف وذروة الأحمال، وشكر الوزير العراقي عن إهدائه للدرع الذهبي حبا بإيران ومشروعها.

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