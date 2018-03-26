الاتحاد الوطني:التدخل التركي في سنجار خرق للسيادة الوطنية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- عدّ الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، ان التدخل التركي في سنجار “احتلالاً”، وفيما دعا الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف تجاه اختراق السيادة العراقية، أكد ان حماية هذه الأراضي هي من مسؤوليتنا.وقال عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نصر الله سورجي في حديث صحفي له اليوم: ان “التدخل التركي في سنجار هو احتلال”، مؤكداً ان “على الحكومة الاتحادية ان يكون لها مواقف وضح تجاه اختراق السيادة العراقية”.وأضاف السورجي انه “نرفض هذا التعدي لأن الاتراك في اي مكان يتواجدون فيه لا يتنازلون عنه بسهولة ولديهم اطماع في هذه المنطقة رغم ان حزب العمال أعلن انسحابه من قضاء سنجار”.واعرب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عن امله في ان “تتراجع تركيا عن هذا الموضوع بسرعة”، مؤكداً انه “نحن نتحمل المسؤولية عن حماية هذه الأرض”.