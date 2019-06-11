الجيل الجديد:نظام الحكم في كردستان “ملكي”

الجيل الجديد:نظام الحكم في كردستان “ملكي”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت حركة الجيل الجديد، الاثنين الحزب الديمقراطي الكردستاني بتحويل الإقليم الى مملكة بعد اختيار البرزانيين لمنصبي رئيس الإقليم والحكومة، مبينة ان الديمقراطي لا يؤمن بأي ديمقراطية.وقالت النائب عن الجيل الجديد يسرى رجب في حديث صحفي لها اليوم، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يرشح للمناصب العليا في الإقليم الا من عائلة البارزاني بعكس بقية الأحزاب الكردية الأخرى”.وأضافت ان “جميع الخطوات التي اتخذها الحزب الديمقراطي لا تمت للديمقراطية ولا يؤمن بها”، مشيرة الى ان “الإقليم تحول الى  نظام ملكي يحكم من عائلة واحدة بعد تسلم الرئاسة من مسعود الى نيجرفان ومسرور”.وأوضحت ان “الشعب الكردي سأم من سياسة التوريث في المناصب للعوائل وتحويله الى أشبه بالنظام الملكي”.وكان  نيجرفان بارزاني ادى، امس الاثنين، اليمين الدستوري رئيسا لإقليم كردستان ومسرور بارزاني رئيسا للوزراء ويسي بارزاني مستشار الأمني للإقليم بدلا عن شقيقه مسرور اضافة ألى مناصب تتجاوز الـ70.

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