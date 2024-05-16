الحراك الشعبي:السوداني غير صادق مع الشعب في السر غير في العلن

الحراك الشعبي:السوداني غير صادق مع الشعب في السر غير في العلن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق حسين الكرعاوي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة محمد السوداني بالكذب على الشعب بإعلانها عدم وجود قوات قتالية أمريكية داخل العراق.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، ان “الوفد العراقي الذي زار واشنطن في الشهر الماضي لم يتضمن أي وزير او مستشار امني لكي يتفاوض مع الجانب الامريكي حول خروج قواته من العراق”.واشار الى “وجود اتفاقيات مع المطبعين مع الكيان الصهيوني كالإمارات وقطر ودول أخرى تضر بالعراق وتخدم المصالح الامريكية، مشيرا الى وجود 18 اتفاقية بين العراق وامريكا”.واوضح، انه “بعد ان كانت الحكومة تؤكد على اخراج القوات المحتلة من العراق، اصبحت اليوم تغطي على بقاء القوات الامريكية في العراق”.

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