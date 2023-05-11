الحكومة الإطارية توقع إتفاقية لسحب النفط العراقي من قبل إيران والاستمرار بشراء غازها!

الحكومة الإطارية توقع إتفاقية لسحب النفط العراقي من قبل إيران والاستمرار بشراء غازها!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أمس الأربعاء، وزير النفط الإيراني جواد أوجي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين الحكومتين، وسبل تطويرها ،.وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء، رعى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير النفط  حيان عبد الغني، فيما وقّعها عن الجانب الإيراني  جواد أوجي”، مبينا أن “المذكرة اشتملت على  قيام إيران بسحب النفط العراقي من ما يسمى الحقول المشتركة  وتكرير النفط وبيع منتجاتها للعراق باسعار مبالغة والاستمرار في شراء الغاز الإيراني لصالح وزارة الكهرباء العراقية ايضا باسعار اضعافا مضاعفة ، “كما تضمّنت المذكرة المبرمة بين الجانبين أيضاً، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية، وفي مجال التدريب وتأهيل الملاكات العاملة في قطّاعي النفط والغاز”.

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