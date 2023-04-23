الخارجية تعلن إجلاء الدبلوماسيين العراقيين من العاصمة الخرطوم

الخارجية تعلن إجلاء الدبلوماسيين العراقيين من العاصمة الخرطوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، إجلاء الدبلوماسيين العراقيين من مبنى السفارة في الخرطوم عاصمة السودان.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، إن “إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم كان بعملية نوعيّة”.ويدور منذ ايام صراعاً مسلحاً في السودان بين الجيش برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيته المئات بين القتلى والجرحى.

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