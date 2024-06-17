السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية

السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن دعم تبعية العراق لدولتنا الكبرى إيران من الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية لبلاده .حديث آل صادق جاء خلال لقائه أعضاء نقابة الصحفيين العراقيين في مدينة النجف، بمناسبة الذكرى الـ 150 لتأسيس نقابة الصحفيين العراقيين، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” في خبر نشرته امس الأحد.وأكد السفير على اواصر الأخوة المتينة بين الحكومتين وترسيخ هذه العلاقة، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين خدمة لمشروع الثورة الإسلامية .أي عار وخيانة سفير يجتمع مع نقابة الصحفيين في النجف تحت العلم الإيراني ؟؟؟؟.

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