السوداني يتلقى دعوة من الرئيس الأوكراني للمشاركة في مؤتمر السلام

السوداني يتلقى دعوة من الرئيس الأوكراني للمشاركة في مؤتمر السلام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، دعوة رسمية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في مؤتمر السلام في أوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا الشهر المقبل.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ، أن “السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووجّه فيه دعوة رسمية لسيادته للمشاركة في مؤتمر (السلام في أوكرانيا) الذي سيُعقد في سويسرا الشهر المقبل”.وأضاف إن “الاتصال شهد التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة”.وتابع البيان أن “الاتصال تطرق إلى الشركات الأوكرانية العاملة في العراق، وخطوات الحكومة وإجراءاتها في توفير البيئة الاستثمارية المثالية المحفزة للعمل والاستثمار”.

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