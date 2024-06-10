آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
وزارة المالية:(42) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية 89% منها من إيرادات النفط
الإطاري السوداني يثمن “فتوى السيستاني”في تأسيس الحشد الشعبي الإيراني
القضاء العراقي يتسلم التقرير الدولي التحليلي حول مجزرة “سبايكر”
اليوم..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
مصدر حكومي:تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من الإقليم لتركيا بسبب تعنت حكومة البارزاني
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة المالية:(42) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية 89% منها من إيرادات النفط
اليوم..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
مصدر حكومي:تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من الإقليم لتركيا بسبب تعنت حكومة البارزاني
مصرف الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل
السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد
-
- رياضية
- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد
السوداني:حماية العملية السياسية أهميتها أكثر من سعادة المواطن
إيران النفاق:أكثر من (6)ملايين زائر إيراني سيدخلون العراق تحت شعار “كربلاء طريق الأقصى”!!!
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
واشنطن ” قلقة ” من عدم أحترام الحشد الشعبي للقائد العام (محمد السوداني)
-
- اذاعة INN