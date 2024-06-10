السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد

السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،أمس الأحد، إنه يمكن ربط مشروع الحزام والطريق بمشروع طريق التنمية ليكون مشروعاً واحدا.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المدير التنفيذي لشركة بتروجاينا الصينية في الشرق الأوسط، داي هوليانغ والوفد المرافق له”.وأكد السوداني بحسب البيان، “الحرص على تطوير العلاقات مع الصين في جميع المجالات، وأن وجود الشركات الصينية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النفط، يعزز هذا التوجه لتطوير العلاقات بين البلدين”، مشيراً إلى “مشروع الغاز المصاحب الذي افتتحه  يوم السبت الماضي في محافظة ميسان والذي تنفذه شركة بتروجاينا، بوصفه أحد المشاريع الستراتيجية بين البلدين، كونه يقع ضمن أولويات الحكومة في إيقاف الهدر  المتمثل بحرق الغاز، معبراً عن شكره لجهود جميع العاملين في هذا المشروع”.وأوضح رئيس مجلس الوزراء “اهتمام العراق بتطوير مشاريع الغاز، ضمن برنامج الحكومة في تطوير الصناعة التحويلية وصناعة الأسمدة، وهو ما سيمنح الاقتصاد قيمة مضافة، ويوفر فرص عمل، وأن هناك مواقعَ سيتم عرضها على الشركات، وبالخصوص شركة بتروجاينا”، مؤكداً “عرض مشروع تنفيذ الطاقة المتكاملة الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز المصاحب ومحطات المعالجة ومحطة كهرباء ومصفى بتروكيمياويات”.وأشار السوداني إلى أنه “يمكن ربط مشروع الحزام والطريق بمشروع طريق التنمية ليكون مشروعاً واحداً، وهو ما عرضت الشركة التعاون فيه”، معبراً عن “استعداد العراق للدخول شريكاً مع الشركة في مشاريع البرتروكيمياوت خارج البلد، وأن الحكومة تعتمد معايير بيئية في تنفيذ المشاريع، وكذلك توفير بيئة استثمارية للشركات العاملة وتطوير وإقامة مراكز تدريبية لتطوير العاملين والتعاون في مجال الزمالات الدراسية”.

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