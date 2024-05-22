الصحة النيابية:المناطق الشيعية الأكثر إصابة بمرض الإيدز

الصحة النيابية:المناطق الشيعية الأكثر إصابة بمرض الإيدز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، قلقها من ارتفاع عدد المصابين بمرضى الإيدز في العراق، فيما أوضحت أن الأسباب هي بيوت الدعارة ومكاتب زواج المتعة وكثرة الملاهي الليلية والمخدرات بتشجيع من مرجعية النجف وكذلك مراكز التجميل .وقالت اللجنة في بيان، “إن الإحصائية الجديدة المسجلة لمرضى الإيدز سُجّلت في المناطق الشيعية أكثر من غيرها من باقي المناطق نحوأكثر من 2000 حالة إصابة بمرض الإيدز، مشيرة إلى أنَّ جانب الرصافة ذات الأغلبية الشيعية في بغداد هو الأعلى عدداً.

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