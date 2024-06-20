الطاقة النيابية:وزارة الكهرباء أفسد وزارة في حكومة الإطار السودانية

الطاقة النيابية:وزارة الكهرباء أفسد وزارة في حكومة الإطار السودانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية كامل  العكيلي ، الخميس ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى إدارة وزارة الكهرباء من موقع ادنى ، فيما حمل شركات الإنتاج والتوزيع والصيانة مسؤولية الانهيار الحاصل في تجهيز الكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات.وقال العكيلي في حديث  صحفي ، ان ” سوء التخطيط والادارة واختيار شخصيات غير كفوءة لإدارة شركات الإنتاج والتوزيع والصيانة وراء تراجع ساعات تجهيز الكهرباء “.واضاف ان” مشكلة الكهرباء باتت تتكرر بشكل ملحوظ ، لذلك نطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى ادارة وزارة الكهرباء بشكل شخصي ومن موقع ادنى  مع اجراء  تغييرات  للمسؤولين المقصرين في أداء عملهم”. وأشار إلى أن” سوء التخطيط والإدارة السيئة هما أحد أسباب انهيار منظومة الكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات ، لافتا إلى أن العاصمة بغداد تشهد منذ ايام انخفاضا حادا في تجهيز الطاقة الكهربائية “.

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