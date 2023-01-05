المستشار رقم (63)..تعيين قيادي في حزب الفضيلة مستشارا للسوداني لشؤون مكافحة الفساد

المستشار رقم (63)..تعيين قيادي في حزب الفضيلة مستشارا للسوداني لشؤون مكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، تعيين البرلماني السابق حسين العقابي مستشارا له لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري.وأبلغ مصدر مطلع ، بأنه تم “تعيين النائب السابق عن حزب الفضيلة حسين العقابي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري”.و”حسين العقابي” برلماني عراقي سابق عن بغداد عام 2018، شغل عدة مناصب في وزارة العدل، وتولى منصب أمين عام حزب الفضيلة. وأول أمس الثلاثاء، قرر السوداني تعيين القيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي مستشارا له لشؤون العلاقات الخارجية العربية.يذكر ان عدد مستشاري السوداني وصل الى 63 شخصا جميعهم من الولائيين.

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