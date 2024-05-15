اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء، أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 145800 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس الثلاثاء 145600 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار.اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 145750 دينارا ،  و سعر الشراء 145650 دينارا مقابل كل 100 دولار.

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