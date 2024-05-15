تحالف الفتح:النواب من “سيختارون” رئيس البرلمان الجديد

تحالف الفتح:النواب من “سيختارون” رئيس البرلمان الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الاربعاء، ان القناعات الشخصية لاعضاء مجلس النواب هي التي ستحدد رئيس مجلس النواب المقبل ان كان سالم العيساوي او محمود المشهداني.وقال الفتلاوي في حديث صحفي ، ان “جلسة انتخاب رئيس البرلمان السبت المقبل ما زالت غير واضحة، الا ان تحديد الرئيس الجديد سيحدد من خلال املاءات رؤساء الكتل السياسية لنواب كتلهم، او من خلال القناعات الشخصية للنواب”.واضاف ان ” جلسة السبت المقبل لا يمكن التكهن بنتائجها، مرجحا تصدر القناعات الشخصية للنواب بتحديد الرئيس الجديد”.

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