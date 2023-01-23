روسيا تطرد السفير الإستوني

روسيا تطرد السفير الإستوني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت موسكو الاثنين طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ”العداء لروسيا”، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة الروسية.وقالت وزارة الخارجية في بيان “يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023″، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

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