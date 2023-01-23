روسيا تطرد السفير الإستوني

وقالت وزارة الخارجية في بيان “يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023″، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.