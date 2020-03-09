صالح وبلاسخارت يبحثان مسار تشكيل الحكومة الجديدة

صالح وبلاسخارت يبحثان مسار تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (09 آذار 2020)، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت في العراق، تشكيل الحكومة الجديدة، وإسناد العراق لمواجهة فايروس “كورونا”.وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.وأضاف، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد، والتأكيد على دعم المنظمة الأممية لجهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة العراقيين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة حرة كريمة”.وتابع البيان أن “الجانبين ناقشا سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة من خلال اسناد عمل مؤسسات الدولة خاصة الصحية لمواجهة وباء كورونا، فضلاً عن ترسيخ ثقافة  حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير”.

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