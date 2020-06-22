قائد قوات الحدود يصل دهوك لتفقد الحدود مع تركيا

قائد قوات الحدود يصل دهوك لتفقد الحدود مع تركيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وفد عسكري عراقي رفيع، اليوم الإثنين، (22 حزيران 2020)، إلى مدينة دهوك، في إقليم كردستان، للاطلاع على الأوضاع الحدودية بين إقليم كردستان وتركيا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان.وترأس الوفد العراقي، الفريق الركن حامد عبدالله، القائد العام لقوات حرس الحدود، ورافقهم وفد من داخلية الإقليم في زيارة محافظة دهوك، وفق ما أفادت وسائل اعلام كردية.وإلى جانب زيارة المناطق التي تعرضت للقصف، اجتمع الوفد العراقي مع مسؤولي الإدارة المحلية في دهوك حيث بحث الجانبان تداعيات العملية التركية على حياة المواطنين، بقصد إعداد تقرير حول عمليات القصف وتقديمه لرئيس الوزراء العراقي.وقال قائد اللواء الأول في قوات حرس الحدود في محافظة دهوك، العميد دلير فرزنده، إن الوفد وإلى جانب قائد حرس الحدود، ضم مسؤولين كبار في الاستخبارات والجيش العراقي.وأشار إلى أن الوفد زار اليوم منطقة بيريسف بقضاء زاخو، وسيجتمع مع محافظ دهوك والمسؤولين الإداريين الآخرين، بهدف الاطلاع على العمليات التركية وإعداد تقرير وتسليمه لرئيس الوزراء.ونقلت شبكة “رووداو” الكردية، عن قائممقام قضاء زاخو: “سنعرض تفاصيل الأضرار الناجمة عن القصف والعملية التركية وانعكاساتها على أهالي المنطقة أمام الوفد”.وأضاف: “نرغب بأن تلقى هذه المسألة اهتماماً على مستوى العراق والعمل على إيقاف العمليات العسكرية”.والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كوردستان، وكانت العملية الأولى جوية باسم “المخلب النسر”، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم “المخلب النمر”.ولا تزال العمليات التركية مستمرة داخل أراضي إقليم كردستان، وقصف الجيش التركي الليلة الماضية المناطق الحدودية، بعد توغل القوات بعمق 15 كلم داخل أراضي إقليم كوردستان وسيطرتها على 12 قرية.

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