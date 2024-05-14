لجنة نيابية:أكثر من (20) تريليون دينار فساد مدير عام شركة الموانئ

لجنة نيابية:أكثر من (20) تريليون دينار فساد مدير عام شركة الموانئ
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي عن فساد مالي وإداري وهدر المال العام في عمليات تعاقد مع شركات أجنبية وتجاوز في الصلاحيات. وقال رئيس اللجنة ياسر الحسيني في حديث صحفي، أن “الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التحقيقية والاستماع إلى راي محكمة الاستئناف في البصرة وكذلك المحافظة والجهات المعنية توصلت إلى عدة محاور”. وأضاف أن ” اللجنة التحقيقية النيابية بالأمر الديواني ( 160 ) طالبت وزير النقل احضار مدير عام الموانئ العراقية امام اللجنة للتحقيق بالملفات المعروضة أمامها “. وأشار إلى أن” مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي قام بإهدار أكثر من 20 ترليون دينار دون وجه حق وتم تثبيت جميع المخالفات”. واستطرد الحسيني ان “اللجنة توصلت الى ارتفاع نسبة الهدر في المال العام لاكثر من 20 تريليون دينار عراقي”، مبينا ان “هناك خروقات وتجاوزات إدارية ومالية لا يمكن التغاضي عنها لاي سبب كان”.

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