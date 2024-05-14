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لجنة نيابية:أكثر من (20) تريليون دينار فساد مدير عام شركة الموانئ
رشيد يبارك للمشهداني مسبقا لرئاسة البرلمان
السوداني يشكل مديرية لشؤون الجالية العراقية في الخارج تاركا السفارات والمؤسسات الأخرى
حكومة السوداني الإطارية تصوت على قانون الخدمة والتقاعد لميليشيا الحشد لخدمة إيران
مجلس الوزراء يقرر تحويل المنطقة العسكرية في الكاظمية إلى خدمة زوار (الإمام الكاظم)!
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ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
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