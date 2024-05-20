مجلس بغداد:لم نناقش بديل محافظ بغداد

مجلس بغداد:لم نناقش بديل محافظ بغداد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد عضو مجلس محافظة بغداد حيدر فاضل الدليمي، اليوم الاثنين، ان الاحزاب السياسية لم تختر لغاية الان أي شخصية بديلة عن المحافظ الحالي الذي ينتظر إحالته على التقاعد.وقال الدليمي في حديث صحفي، ان “احالة المحافظ الحالي عبد المطلب العلوي الى التقاعد حتمية بعد اكماله السن القانونية، مشيرا الى ان الاحزاب لم تتطرق لغاية الان إلى اختيار شخصية بديلة عن العلوي”.وأكد ان “من غير الممكن ان يكون المحافظ الجديد للعاصمة مستقلا بشخصيته، كما ان هناك من ينتظر ويراقب نجاح المحافظة والمجلس”.

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