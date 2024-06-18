مدرب المنتخب العراقي للناشئين:استعدادات المنتخب متلكئة وغير طموحه

مدرب المنتخب العراقي للناشئين:استعدادات المنتخب متلكئة وغير طموحه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مدرب المنتخب العراقي للناشئين احمد كاظم، قرعة تصفيات آسيا لكرة القدم بـ”المتوازنة”، مبينا ان التنافس سينحصر للحصول على بطاقة التأهل بين منتخبي العراق واوزباكستان الذي يعد من المنتخبات المتطورة.وقال كاظم في حديث صحفي؛ إن الجهاز الفني للمنتخب سيجتمع مع أعضاء الاتحاد بعد اكمال مراسم الحج لوضع منهاجاً خاصاً لاعداد المنتخب استعدادا للبطولة للتصفيات الاسيوية.واضاف ان “المنتخب وخلال ستة أشهر، لم يجرِ تدريباته سوى شهر واحد فقط لأسباب خارجة عن ارادتنا كجهاز فني”.واشار الى ان استعدادات المنتخب متلكئة وغير ملبية للطموح، مبينا ان المنتخب لم يخض اي مباراة منذ زمن طويل وهذا جانب سلبي غير ملبي في اعداد المنتخب.‎وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرةِ القدم دون 17 عاماً المنتخب العراقي في المجموعة E.‎وجرت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للمنتخبات 21 و 29 أيلول المقبل المشاركة بضمنها المنتخب العراقي.‎وقد أوقعت القرعة منتخبَ ناشئة العراق في المجموعةِ E إلى جانب منتخبات أوزبكستان وتايوان وفلسطين.

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