مركز بريطاني:المالكي منافق كبير ومعول تهديم العراق

مركز بريطاني:المالكي منافق كبير ومعول تهديم العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مركز كاثم هاوس البريطاني للدراسات السياسية، السبت، عن معلومات جديدة حول الخلافات السياسية داخل البيت السياسي السني،” مؤكدا ان “رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان له دور في “تفتيت” البيت السني لكونه منافق ومعول تهديم العراق. وقال المركز عبر متحدثه ريناد منصور ، ان “تدخلات من المالكي استغلت الخلافات السياسية السنية”. وأشار المعهد الى ان المالكي يحاول الدفع بمنصب رئيس البرلمان نحو محمود المشهداني، الذي وصفه منصور بانه “مقرب” من المالكي على عكس المرشحين الآخرين شعلان الكريم وسالم العيساوي”.وأوضح، ان “المشهداني بات الأقرب الان للحصول على المنصب نتيجة لاستمرار الخلافات الداخلية ودعم المالكي المباشر له لتوليه المنصب”.

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