وزارة الشباب والرياضة:تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما

وزارة الشباب والرياضة:تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، تلقيها أكثر من 5 مليارات دينار، لتهيئة الملاعب المضيفة لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما، المقررة في بغداد وكربلاء منتصف يونيو/حزيران المقبل. وذكرت وزارة في بيان رسمي: “تم تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما”.وأضافت: “الوزارة استحدثت دائرة مهندس مقيم في كل ملعب وشكلت لجنة متابعة لتجهيز الملاعب، كما استنفرت جميع هيئاتها لإنجاح البطولة، ونسعى لتكرار النجاح الذي تحقق في خليجي 25”.ونوهت: “الوزارة استلمت 5 مليارات و800 مليون دينار، لإكمال عملية تجهيز الملاعب المضيفة للبطولة”.وتابع البيان :”دائرة العلاقات والتعاون الدولي بدأت التنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتأمين تأشيرات الدخول للوفود المشاركة والتحضير لاستقبالهم وتسهيل مهمة تواجدهم بالعراق”.وختمت الوزارة بيانها، قائلة: “جميع الهيئات تواصل العمل لتأمين الملاعب وتجهيز مرافقها المختلفة وغرف تبديل ملابس اللاعبين والحكام ومنصة كبار الضيوف والصحفيين، ومطلع الشهر المقبل ستكتمل مهمتنا”.يذكر أن 9 منتخبات أعلنت مشاركتها بالبطولة التي ستنطلق يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، وسيتم إجراء القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي مطلع يونيو/حزيران المقبل.

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