وزير الداخلية:تسجيل العجلات والجباية ستكون إلكترونية دون حضور المواطن

وزير الداخلية:تسجيل العجلات والجباية ستكون إلكترونية دون حضور المواطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، السبت، عن قرب توقيع عقد دعم فني للوزارة، مع احدى الشركات العالمية الكبرى.وقال الشمري في تصريحات متلفزة ، إن “العقد سيعنى بالجباية الالكترونية والغرامات وحتى تسجيل العجلات”، حيث سيضمن هذا النظام الالكتروني امكانية ترويج معاملات تسجيل العجلات دون حضور المواطن.وفيما يتعلق بالجوازات، اكد الشمري ان “الوزارة مستمرة بالتحول نحو الجواز الالكتروني”، مستدركًا: “لكن تمت طباعة الجوازات الورقية المعلقة لانهاء الازمة التي دامت طويلا”.

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