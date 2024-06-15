آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب إطاري:سنطرد الشركات الداعمة لإسرائيل
الطباطبائي:عندما أقول وحدة العراق وإيران قوة ليس لكوني إيراني بل من أجل مصلحة البلدين
التعليم النيابية:الإقليم لا يعترف بما يصدر من وزارة التعليم الاتحادية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
-
- عربية ودولية
بوتين يتعهد بوقف إطلاق النار مقابل إنسحاب القوات الأوكرانية من 4 مناطق
إيطاليا تستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى
قادة الأردن ومصر وفلسطين يطالبون بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
غوتيريش يستنكر قتل وإصابة المئات من الفلسطينيين أثناء أستعادة (4) أسرى إسرائيليين
فوز حزب “إخوة إيطاليا” في الانتخابات الأوروبية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
التعليم النيابية:الإقليم لا يعترف بما يصدر من وزارة التعليم الاتحادية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
إيران تسرق النفط العراقي بعنوان “الحقل النفطي المشترك”
السوداني:برنامجي الحكومي يستهدف تفعيل القطاع الخاص
-
- رياضية
راضي:الفريق النسوي العراقي سيشارك في بطولات 2025
المنتخب العراقي للناشئين ضمن المجموعة E في تصفيات كأس آسيا
نصائح إلى مدرب المنتخب العراقي لضمان استمرار فوز الفريق
تأمين مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس
منتخب العراق بالمواي تاي يحصد سبعة أوسمة نحاسية في منافسات بطولة العالم باللعبة
-
- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
إيران تسرق النفط العراقي بعنوان “الحقل النفطي المشترك”
السوداني:الحشد بريء من قتل واختطاف المواطنين وتجارة المخدرات وتدمير البلاد والعباد!!
إيران النفاق:الحُب السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي بين العراق وإيران بلا حدود !!!!
السوداني لمسؤولي وزارة الكهرباء “ليش أطلعوني جذاب آني مو كَلت هذا الصيف سيكون بارداً !!!”
السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد
-
- اذاعة INN