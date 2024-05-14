أكثر من (8) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي

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ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
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- اذاعة INN